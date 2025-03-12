شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة القمة ويستعد لسموحة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

اغلق الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو صفحة مباراة الاهلى فى القمة بالجولة الاولى من المرحلة النهائية لبطولة لدورى الممتاز، وبدء الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، فى منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر المقرر ان تجمع الفريقين السبت المقبل باستاد القاهرة ، بدلا من الجمعة 14 من الشهر ذاته. وبذلك يكون تم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.

و تأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور ال 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على. زد بهدف دون رد



وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، والتي ستنطلق يومي 18 و19 و20 مارس الجاري، ومن بينها فريق الزمالك، والذى يقع ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب سموحة، مودرن سبورت، بتروجت بالإضافة إلى الجونة.



وجاء جدول مباريات الزمالك ببطولة كأس عاصمة مصر كالتالى ..

الأربعاء 19 مارس الزمالك مع الجونة ضمن مباريات الجولة الثانية بالبطولة، وتقام المباراة فى التاسعة والنصف مساء بإستاد القاهرة الدولى

الاحد 23 مارس الزمالك مع بتروجت ضمن مباريات الجولة الثالثة ، وتقام المباراة بإستاد الكلية الحربية

الاحد 6 أبريل الزمالك مع مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة، و تقام المباراة بإستاد القاهرة الدولى

الأربعاء 16 أبريل الزمالك مع سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة، و تقام المبراة بإستاد برج العرب.