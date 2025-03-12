الامارات | كأس منصور بن زايد.. حسم المجموعة الرابعة يتأجل إلى الجولة الأخيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجل حسم التأهل لربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025 بالنسبة للمجموعة الرابعة إلى الجولة الثالثة والأخيرة، بعدما باتت فرصة التأهل متاحة لثلاثة فرق، وكانت ثلاثة فرق قد حجزت مقاعدها في دور الثمانية، هي مدارس الإمارات الوطنية «المجموعة الأولى» و«مكتب الأمين العام» من المجموعة الثانية، إضافة إلى «دائرة القضاء وقطاع الشؤون المالية والمشتريات» من المجموعة الثالثة، وتعد المجموعة الرابعة الوحيدة التي لم يتحدد فيها ملامح المتأهل، كون ثلاثة فرق ستنافس على بطاقتي التأهل في الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل، عندما يواجه فريق مكتب الشؤون القانونية «4 نقاط» فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية «3 نقاط».

وفي اللقاء الثاني سيلاقي فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع (أربع نقاط) فريق قطاع الخدمات المساندة الذي لا يملك أي نقطة في رصيده.

وشهدت نتائج مباريات المجموعة الرابعة، التي أقيمت، أول من أمس، فوز فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بهدفين دون مقابل، على فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، والذي يحتضن جميع منافسات البطولة التي تقام في شهر رمضان المبارك، بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر حتى 20 من مارس الجاري.

وسجل ثنائية «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» كل من أشيمبو وأحمد سليمان، ليصل الفريق إلى النقطة الرابعة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد «قطاع المشاريع الهندسية والفنية» عند ثلاث نقاط. وفي اللقاء الثاني لحساب المجموعة ذاتها، حقق فريق مكتب الشؤون القانونية، بطل النسخة الماضية، فوزاً كبيراً 5-1 على فريق قطاع الخدمات المساندة، الذي فقد فرصته بعد خسارتين متتاليتين، بينما وصل مكتب الشؤون القانونية إلى النقطة الرابعة. وجاءت أهداف مكتب الشؤون القانونية عن طريق ضياء محمد قنديل «هدفين» وحسام محمد حسن والمهدي نعوا وعبدالرحمن جمال، فيما سجل فلافيو هدف قطاع الخدمات المساندة.

أدار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة الحكم الدولي الإماراتي عادل النقبي، المرشح للوجود في كأس العالم 2026، وعاونه نواف الزيودي.

السويدي: اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيّمة للجماهير

خالد السويدي. من المصدر

كشف رئيس اللجنة الفنية للبطولة، خالد محمد السويدي، أن الأدوار النهائية، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل، ستشهد العديد من المفاجآت للجماهير، والفعاليات التي تستهدف كل فئات المجتمع بمختلف الأعمار.

وأوضح السويدي: «رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيّمة للجماهير، كما تم توفير منطقة خاصة للتفاعل مع المشجعين (فان زون)، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية التي ستحضر مجدداً في الأدوار الإقصائية»، وأضاف: «ستكون هناك أيضاً مسابقات تشجيعية للحضور، إضافة إلى أن اللجنة المنظمة خصصت منطقة خاصة لتناول المشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة التي تقدم مجاناً للجماهير طيلة أيام البطولة».

وأشاد السويدي بالمستوى الفني المميز، الذي ظهرت به الفرق في النسخة الـ12 للبطولة، لاسيما أن العديد من المشاركين عملوا على تعزيز الصفوف بأسماء لامعة، سواء كلاعبين أو مدربين، وهو ما زاد من قوة المنافسة، ورفع مستوى الإثارة.