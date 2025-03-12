الامارات | بدر أحمد: المؤشرات تدعم تأهل الشارقة على حساب شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق كرة القدم بنادي الشارقة، بدر أحمد، إن فريقه حقق مكاسب كبيرة خلال مباراته الماضية مع شباب الأهلي، في ذهاب الدور ربع النهائي من «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، التي انتهت بالتعادل 1-1، قبل موقعة الحسم في الإياب على استاد الشارقة، اليوم، وإنه لن يكون صيداً سهلاً أمامه، على الرغم من أن شباب الأهلي فريق ممتاز.

وأضاف بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «هناك مؤشرات فنية عدة تساعد الشارقة في مباراة الإياب، من بينها الجاهزية العالية للاعبي الفريق، بجانب قيام الجهاز الفني بالعمل على معالجة بعض الأخطاء التي صاحبت المباراة الماضية، فضلاً عن أن الشارقة يسعى للاستفادة مع عاملي الأرض والجمهور، كونه سيخوض المباراة على ملعبه، إضافة إلى أن الشارقة يسعى لاغتنام أي أخطاء من شباب الأهلي في المباراة المقبلة».

وتابع بدر أحمد: «مباراة اليوم تعد تحدياً بين لاعبي الفريق أنفسهم، خصوصاً أن المدرب الروماني أولاريو كوزمين، كان قد تحدث إليهم، عقب المباراة الماضية، وأثنى على الأداء الذي قدموه بروح الفريق الواحد».

وشكر بدر أحمد الجمهور الشرقاوي الذي وصفه بالداعم الأساسي للفريق، وقال: «رغم توقيت إقامة المباراة، إلا أن جمهور الملك لم يقصر، ووجد في الملعب، وساند فريقه في مباراة الذهاب، وننتظر منه دعماً أكبر في المدرجات خلال مباراة الإياب».

من جهة أخرى، قال بدر أحمد إنه سعيد بكون قائمة المنتخب الأخيرة ضمت أربعة لاعبين من الشارقة، هم: خالد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وكايو لوكاس، ولوان بيريرا.

وأضاف: «مباراة المنتخب المقبلة أمام إيران لها طابع خاص، خصوصاً أن المنتخب يلعب خارج أرضه، وأتمنى أن يتمكن من العودة من إيران بنتيجة إيجابية».