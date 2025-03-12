الامارات | سبيت خاطر: «الأبيض» قادر على «كسر القاعدة» أمام إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب المنتخب الوطني السابق المحلل الرياضي حالياً، سبيت خاطر، أن الشارقة يدخل مواجهة شباب الأهلي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2، ولديه أفضلية بسبب نتيجة مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما على استاد راشد، الأسبوع الماضي، بينما تحدث عن القائمة الجديدة للمنتخب التي اختارها المدرب البرتغالي باولو بينتو، أخيراً، وأن الفرصة متاحة أمام الجيل الحالي لكسر قاعدة تفوق المنتخب الإيراني خلال المواجهة المرتقبة في تصيفات كأس العالم.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم» إن مباراة الإياب بين الشارقة وشباب الأهلي ستعتمد على تفاصيل صغيرة، موضحاً: «أرى أن نتيجة مباراة الذهاب خدمت حظوظ فريق الشارقة بشكل أكبر، حيث إنه قدم مستوى أفضل من الجوانب كافة على مدار الشوطين في لقاء الذهاب، ولقد توقعت ذلك بالفعل قبل اللقاء أن الأفضلية ستكون في مصلحته، ولكن هناك مباراة إياب تتطلب جهداً كبيراً من الفريقين، وبالتأكيد حظوظ شباب الأهلي قائمة في التأهل لنصف النهائي».

أما بالنسبة إلى طريقة اللعب التي تناسب كل فريق لتحقيق الفوز، قال: «طريقة اللعب لن تختلف كثيراً، كل فريق سيلعب بطريقته التي لعب بها في المباريات الماضية، والأهم هو تركيز اللاعبين خلال مباراة الإياب، حيث إن التفاصيل البسيطة هي التي ستصنع الفارق، والأفضلية للفريق الذي سيحقق الفوز».

في المقابل، تحدث عن القائمة التي اختارها المدرب البرتغالي باولو بينتو لخوض مباراتي المنتخب أمام إيران وكوريا الشمالية في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وقال: «القائمة ضمت مجموعة من الأسماء الجديدة، أبرزهم كايو لوكاس من الشارقة، لذلك نعيش تجربة واقعية مع المنتخب الوطني، من خلال وجود لاعبين جدد يقدمون إضافة جيدة للمجموعة الموجودة في الفترة الماضية».

وأردف: «لكن من وجهة نظري، إذا خسر المنتخب بوجود اللاعب الإماراتي فقط، بالنسبة لي أفضل من التجربة الحالية، حيث إن الأبيض تأهل لكأس العالم 1990 بفريق يضم لاعبين إماراتيين فقط».

وتابع: «فوائد التجربة لا تمنع من الانتظار وترقب ما سيحدث في الفترة المقبلة، ودراسة إيجابياتها وسلبياتها، ونشاهد عدد اللاعبين الذين يشاركون في المراحل السنية والرديف، ولا يمكن أن ننكر أن هناك إيجابيات، وعلينا أن ننتظر لتقييم التجربة بشكل كامل».

وعن توقعه لنتيجتي المباراتين، قال: «كل مباراة نلعبها التوقع يكون واضحاً، إذا لعبت بشكل جيد ستحقق الفوز، وإذا لم تظهر بمستواك المعروف ستخسر، لذلك المنتخب الحالي مشكلته أنه ليست لديه الاستمرارية، حيث إن الفريق حقق فوزاً كبيراً على منتخب قطر في تصفيات كأس العالم قبل أن يتراجع مستواه بشكل غير متوقع في كأس الخليج».

وزاد: «يجب أن نخوض المباراتين بهدف تحقيق الفوز، لقد لعبنا مباريات عديدة مع منتخب إيران وتاريخياً نتائجنا غير جيدة أمامه، ولكن الفرصة متاحة أمام الجيل الحالي لكسر هذه القاعدة، إذ إنهم 11 لاعباً وسيلعبون أمام 11 لاعباً، ويجب أن يقدموا كل ما لديهم، وبإمكانهم تحقيق نتيجة جيدة في طهران».

وأكمل: «منتخب إيران يتميز بالقوة والعامل البدني، ويجب أن نبتعد عن المنافسة في هذا الجانب، ونركز على لعب الكرة بسرعة، إذ إننا لدينا مهارات أفضل من الممكن أن نستفيد منها، ويصبح التفوق في مصلحتنا، أما منتخب كوريا الشمالية لعبنا أمامه العديد من المباريات، الأمر لا يختلف من ناحية أهمية التركيز على تجنب الأخطاء وثقة اللاعبين بأنفسهم وبقدراتهم على تحقيق الفوز».