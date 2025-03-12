الامارات | «السلة» يعيد ترشيح القرقاوي لرئاسة الاتحاد العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة إعادة ترشيح رئيس الاتحاد، اللواء (م) إسماعيل القرقاوي، لرئاسة الاتحاد العربي لكرة السلة للدورة الجديدة 2024-2028، تقديراً لإنجازاته ودعمه المتواصل للعبة على مدار أكثر من أربعة عقود.

جاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أول من أمس، الذي عُقد في مقر نادي شباب الأهلي.

وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد، منصور الهاشمي، أن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة، نظراً إلى الدور البارز الذي يقوم به القرقاوي في تطوير رياضة كرة السلة في الإمارات والمنطقة العربية، إلى جانب تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العربي والقاري.

من جانبه، أعرب إسماعيل القرقاوي عن شكره لمجلس الإدارة على هذه الثقة، مؤكداً عزمه مواصلة العمل بحماسة، من أجل تطوير اللعبة وتعزيز منظومة كرة السلة العربية، من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد العربي والاتحادات الأعضاء.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الإمارات لكرة السلة خطاب الترشيح إلى الأمانة العامة للاتحاد العربي، حيث ستعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي اجتماعها في دبي يوم 17 أبريل المقبل، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العربي.