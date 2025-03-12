الامارات | أروابارينا: علاقتي بدبي لم تنقطع بعد رحيلي عن «الأبيض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، أن علاقته بدبي لم تنقطع عقب رحيله عن تدريب المنتخب الوطني في 2022-2023، لافتاً إلى أنه يزورها بشكل متواصل، بسبب ارتباطه بالعديد من الصداقات وحبه لاستعادة ذكرياته الجميلة فيها.

وقال أروابارينا لـ«الإمارات اليوم»: «عقب رحيلي عن تدريب نادي التعاون السعودي، الشهر الماضي، سافرت إلى دبي للحصول على إجازة والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة، كما انتهزت الفرصة لحضور مباراة الوصل مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة».

وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها الدولة بعد رحيلي من تدريب منتخب الإمارات، حيث إنني دائماً في جميع تجاربي التدريبية كنت أعود إلى هذا البلد الجميل الذي أرتبط فيه بذكريات رائعة».

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن حضوره مباراة الوصل والهلال في ملعب زعبيل أعاد إلى أذهانه الفترة التي تولى فيها تدريب «الإمبراطور»، مبيناً أنه كان بوابة تعارفه بكرة الإمارات، قبل أن يقود شباب الأهلي ثم المنتخب الوطني.

ورداً على سؤال حول تلقيه عروضاً للتدريب في دوري أدنوك للمحترفين عقب إقالته من تدريب التعاون السعودي، قال: «ليس لدي أي عروض حالياً، سواء في الدوري الإماراتي أو من أي نادٍ آخر».

أمّا بالنسبة إلى إمكانية عودته إلى التدريب في الدوري الأرجنتيني عقب قيادته لناديه السابق بوكا جونيورز للفوز بلقبي الدوري والكأس في 2015، قال: «لا أفكر حالياً في العودة إلى التدريب في الدوري الأرجنتيني، وعقب زيارتي لدبي، سأعود إلى مقر إقامتي في إسبانيا».

وأردف: «لا أستعجل اتخاذ قراري بشأن وجهتي المقبلة، حيث إنني أفضل دائماً التأني في اختيار الفريق الذي أتولى تدريبه، والتركيز على المشروع الذي يمتلكه الفريق، وفي الوقت نفسه ما الإضافة التي أقدمها له».

وأشاد المدرب الأرجنتيني بمستوى الأندية في السعودية والإمارات، وقال: «الطفرة التي شهدها الدوري السعودي كبيرة من خلال التعاقدات القوية التي أبرمها مع لاعبين من العيار الثقيل، والأمر نفسه في الدوري الإماراتي، حيث تواصل الأندية تطورها بشكل كبير، وتقدم مستويات كبيرة، ترجمتها من خلال فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية».

يُذكر أن نادي التعاون السعودي أعلن الاستغناء عن خدمات رودولفو أروابارينا، الشهر الماضي، عقب خسارة الفريق في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي أمام المتصدر الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وتولى المدرب الأرجنتيني تدريب «سكري القصيم»، في يوليو الماضي، حيث قاد الفريق في 19 مباراة بالدوري، حقق خلالها ستة انتصارات، وتعادل في ست مباريات، بينما تلقّى سبع هزائم، وخرج الفريق من بطولة كأس الملك بعد الخسارة أمام القادسية بثلاثة أهداف دون ردّ في دور الثمانية.

ويمتلك أروابارينا خبرة كبيرة مع كرة الإمارات، حيث تولى تدريب الوصل موسمين بداية من 2016 حتى 2018، وحقق مع «الفهود» نتائج رائعة بحصول الفريق على المركزين الثاني والثالث في الدوري وتأهله لنهائي كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين، وخاض تجربة قصيرة في بداية موسم 2018-2019 مع الريان القطري حقق خلالها كأس السوبر القطري، ثم انتقل إلى تدريب شباب الأهلي في الموسم نفسه، وقاد «الفرسان» للفوز بلقبين هما كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي للمحترفين.

في المقابل، تولى تدريب بيراميدز المصري في 2020 حتى يونيو 2021، ثم عاد إلى الإمارات مجدداً بتوليه تدريب المنتخب الوطني في الفترة من فبراير 2022 إلى يونيو 2023.

الأرجنتيني رودولفو أروابارينا:

. لا أفكر حالياً في العودة إلى التدريب بالدوري الأرجنتيني.

. عقب زيارتي لدبي سأعود إلى مقر إقامتي في إسبانيا.