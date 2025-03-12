الامارات | «سلة شباب الأهلي» تضع قدماً في نهائي «سوبر ليغ غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات فريق السلة في نادي شباب الأهلي على بُعد خطوة من بلوغ نهائي «سوبر ليغ غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية، بفوزه على ضيفه المنامة البحريني بنتيجة (104-91)، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

وينتظر شباب الأهلي لقاء الإياب في العاصمة البحرينية المنامة المقرر له في 17 مارس الجاري، لتأكيد أحقيته ببلوغ النهائي، الذي سيلتقي فيه الفائز من مواجهة القادسية الكويتي والاتحاد السعودي.

وكانت أفضلية شباب الأهلي واضحة طوال مجريات المباراة، خاصة على صعيد قوة الاختراقات والتسجيل من تحت سلة الخصم، مع نسبة نجاح بلغت 59.6% عن الرميات الثنائية، بجانب تسجيل النسبة الأعلى في البطولة على صعيد الرميات الحرة التي بلغت 79%.

وتألق صانع ألعاب شباب الأهلي المحترف الأميركي ديشوند واشنطن بتسجيله (الثلاثية المزدوجة)، بعدما أنهى المباراة برصيد 25 نقطة، و11 محاولات التقاط ناجح للكرة عن السلة، و10 تمريرات حاسمة لزملائه.

كما يدين شباب الأهلي في انتصاره إلى الدولي قيس عمر الذي سجل 19 نقطة، وستة التقاطات ناجحة للكرات عن السلة، كما أسهم اللاعبون القادمون من دكة البدلاء في تسجيل 20 نقطة، مقارنة بـ17 نقطة سجلها لاعبو الدكة في المنامة.

وانعكست عوامل تفوق شباب الأهلي في منح لاعبيه الحصول على انتصارهم العريض، ونيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني والربع الرابع بواقع (32-24 و28-23 و22-21)، فيما اكتفى المنامة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (23-22).