شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. "ألدو ستيلا" حارس إيطالى حفر اسمه فى قلوب الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصصا وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى خاضوا بها مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونتحدث اليوم عن ألدو ستيلا حارس مرمى الزمالك الأسبق.

المولد: 9 أغسطس 1930، من أب وأم إيطاليين.

النشأة: بدأ مشواره مع نادي لاتسيو الإيطالي وأثبت جدارته في قيادة فريق الشباب حتى تم تصعيده للفريق الأول ليلعب معهم موسمين قبل أن ينطلق إلى الزمالك في موسم 1957.

لم يأخذ ألدو وقتاً طويلاً لكي يتأقلم مع الفريق، حيث نجح في تحقيق لقب كأس مصر 1957–58 في موسمه الأول مع الزمالك وفي الموسم التالي حقق الفريق إنجازاً تاريخياً بتحقيق ثنائية الدوري والكأس للمرة الأولى في تاريخ الفريق بقيادة مدرب الزمالك اليوغوسلافي إيفان، وكان ذلك هو لقب الدوري الأول للزمالك في تاريخه وتوالت الألقاب على ألدو ورفاقه ليحقق الزمالك لقب الكأس للمرة الثالثة على التوالي في موسم 1959–60 والرابعة في موسم 1961–1962 .

بعد الاعتزال: بعد اعتزال ألدو كرة القدم عانى الزمالك كثيراً لفترة من الزمن في مركز حراسة المرمى حتى جاء الحارس الدولى مجدداً، ولكن تلك المرة كمدرب لحراس مرمى الفريق، ويعد هو من وضع أسس حراسة المرمى في الزمالك وخلفه حراس مرمي عمالقة أمثال عبد الحميد شاهين وسمير محمد علي.