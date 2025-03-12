شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سموحة فى المباراة المقبلة فى ربع نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويلتقى الزمالك مع سموحة، فى منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر فى التاسعة والنصف من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة ، حيث كان مقرر اقامتها يوم الجمعة 14 من الشهر ذاته.الا انه تم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.

تأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر

و تأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور ال 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على. زد بهدف دون رد.

اصابات الزمالك قبل مواجهة سموحة

يعانى الزمالك من الاصابات بين صفوف لاعبيه على رأسهم اجمد الجفالى لاصابته بمزق فى العضلة الخلفية، و حمزة المثلوثى ومحمد عبدالشافى و احمد حمدى للتأهيل من الرباط الصليبى.