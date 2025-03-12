شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يعلن تقديم استقالته من رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عماد متعب، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، تقديم استقالته من منصب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة خلال بيان رسمى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إكس.

وجاء نص البيان كالتالى: "منذ اعتزالى كرة القدم عام 2018، كان هدفى بعد الاعتزال، سواء من خلال العمل الإعلامى أو من خلال العمل العام التطوعى كنائب لرئيس رابطة الأندية المحترفة، هو العمل على خدمة وتطوير كرة القدم، هذه اللعبة التى كانت سببًا فى كل ما وصلت إليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى".

وأضاف عماد متعب فى بيانه: "تعلمت طوال مشوارى داخل النادى الأهلى تحمل المسئولية، ولم أعتد مجرد التواجد فى مكان لا أستطيع الإنجاز أو الإضافة داخله، وتشرفت منذ إنشاء رابطة الأندية المحترفة عام 2021 بتمثيل النادى الأهلى، الذى له الفضل الأول والأخير فى صنع اسم عماد متعب، لكن اليوم أتقدم باعتذارى للنادى الأهلى عن عدم الاستمرار فى تمثيله داخل رابطة الأندية المحترفة".

وأكد متعب: "أتقدم اليوم باستقالتى من رابطة الأندية المحترفة، نظرًا لأنه منذ اليوم الأول لم تُترك لى أى مساحة للعمل داخل الرابطة. على مدار ثلاث سنوات، لم أكن يومًا صانع قرار أو حتى شريكًا أو مستشارًا فى أى قرار تم اتخاذه من قبل الرابطة".

وقال متعب: "قد يتساءل البعض لماذا لم أتقدم باستقالتى من قبل رغم أننى لم أكن شريكًا فى اتخاذ أى قرار منذ البداية؟ الحقيقة أننى لم أرغب فى تصدير الأزمات، وكان لدى أمل دائم فى أن تتغير الأوضاع للأفضل وأن يكون لى دور حقيقى داخل الرابطة، لكن بعد مرور هذه الفترة دون أى تغيير، لم يعد هناك جدوى من الاستمرار فى منصب بلا تأثير حقيقي".

وأضاف متعب في البيان: "وجاءت أحداث القمة الأخيرة وانسحاب النادى الأهلى لتكون نقطة فاصلة أكدت لى أن الأمور لن تتغير، وأن وجودى داخل الرابطة أصبح بلا معنى. لذا، جاء قرارى اليوم احترامًا لنفسى ولتاريخى وللكيان الذى أمثله".

واختتم البيان: "مرة أخرى، أشكر النادى الأهلى على شرف اختيارى لتمثيله داخل الرابطة، وأعتذر فى نفس الوقت له ولجماهيره عن عدم الاستمرار فى مهمتي. كل التوفيق لزملائى فى رابطة الأندية فيما هو قادم".

بيان عماد متعب