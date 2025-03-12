شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 10 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، وتستمر حتى السادس عشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشهد جدول المنافسات مشاركة 10 لاعبين من مصر، بواقع 4 في منافسات الرجال وهم: يحيى النوساني، محمد زكريا، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد.

و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور هيكل، هنا معتز، سلمى هاني، روان العربي، أمينة عرفي، وفيروز أبو الخير.

كانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، أعلنت في وقت سابق تأجيل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش لمدة 24 ساعة، لتنطلق الأربعاء 12 مارس الجاري، بدلاً من الثلاثاء 11 مارس، وذلك بسبب تعرض أستراليا لإعصار مداري.

ومن المقرر أن يتم إغلاق أجزاء كبيرة من مدينة بريسبان والمطارات المحلية والدولية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بسبب الظروف الجوية، وأصبح من الضروري تأخير البداية ليوم واحد لضمان وصول اللاعبين إلى بريسبان بعد تأخير الرحلات الجوية وإلغائها.