شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ هانى أبو ريدة بانتخابه رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتهنئة إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة انتخابه رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا الذي عقد مساء الثلاثاء بالقاهرة.

وانتخب اتحاد شمال أفريقيا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيسا له، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا الذي عقد بالقاهرة بالتوازي مع اجتماعات اتحادات مناطق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تجتمع الاتحادات الأفريقية اليوم في اجتماع غير عادي لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، إضافة إلى أعضاء مجلس الاتحاد الدولي FIFA عن قارة أفريقيا.

والتقى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عددًا من أساطير كرة القدم الأفريقية في مركز المنتخبات الوطنية، وذلك قبل خوض المباراة الودية التي تُقام على هامش اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وشهد اللقاء حضور عدد من نجوم الكرة الأفريقية البارزين، من بينهم أحمد حسن "الصقر"، قائد منتخب مصر السابق وأحد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية عالميًا، بالإضافة إلى عصام الحضري، الحارس الأسطوري للكرة المصرية وأفريقيا، إلى جانب عدد من الأسماء اللامعة في تاريخ القارة السمراء.