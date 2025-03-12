شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد 2006 فى مواجهة إسبانيا وديا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2006 مواجهة ودية أمام إسبانيا اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

ويلتقي منتخب الناشئين مع البرتغال فى 3 وديات أيام 14 و 15 و16 مارس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.



