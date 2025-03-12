دوري أبطال أوروبا: إنتر يضرب موعدا مع بايرن بتكريس تفوقه على فينورد

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : جدد إنتر الإيطالي فوزه على ضيفه فينورد الهولندي 2 1 الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ضاربا موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي.

سجل الفرنسي ماركوس تورام (8) والتركي هاكان تشالهانأوغلو (51 من ركلة جزاء) لإنتر والبولندي ياكوب مودير (42 من ركلة جزاء) لفينورد.

وسيلعب إنتر الذي فاز ذهابا بهدفين نظيفين، مع بايرن ميونيخ الفائز على مواطنه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين بعد ثلاثية نظيفة ذهابا.

وهذه المرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم يبلغ فيها النادي الإيطالي ربع النهائي (2022 23 و2024 25)، بعدما كان فشل في التأهل إلى هذه المرحلة في 11 نسخة سابقة.

ودخل سيموني إنزاغي الذي أصبح خامس مدرب يقود إنتر في 200 مباراة ضمن مختلف المسابقات، المباراة بمهاجمه تورام بعدما كان أعلن الإثنين أنه سيقرر صباح الثلاثاء ما إذا سيشرك الفرنسي بسبب معاناته من مشكلة في الكاحل منذ شهر.

واستعاد متصدر الدوري الإيطالي، خدمات حارسه السويسري يان سومر الذي عانى من إصابة في الإبهام أبعدته عن الملاعب لمدة أسبوعين، لكنه افتقد لاعب وسطه البولندي بيوتر جيلينسكي لإصابة في قدمه اليمنى.

وافتتح تورام التسجيل لإنتر بمجهود فردي رائع بعد انطلاقته ودخوله إلى منطقة الجزاء ثم مراوغته لاعبَين وتسديده بقوة نحو المرمى (8).

وهذا الهدف الأول الذي يسجله الفرنسي منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وعادل البولندي ياكوب مودير من ركلة جزاء بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (42).

ومن ركلة جزاء أيضا، سجل التركي هاكان تشالهانأوغلو هدف التقدم مجددا لإنتر (51).

وأراح إنزاغي مجموعة من لاعبيه قبل مواجهة أتالانتا الذي اكتسح يوفنتوس برباعية نظيفة، الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري. أخرج تشالهانأوغلو والبرازيلي كارلوس أوغوتسو في الدقيقة 61.