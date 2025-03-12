شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبدأ الاستعداد لمواجهة سيراميكا في ربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الجونة اليوم الأربعاء، استعداداته الجادة لمواجهة سيراميكا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، المقرر لها الجمعة المقبل حيث يسعى الفريق لمواصلة مشواره نحو نصف النهائي وتحقيق إنجاز جديد في المسابقة.

وعقد علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، شدد خلالها على أهمية التركيز في المباراة القادمة، مؤكدًا أن مواجهة سيراميكا لن تكون سهلة، خاصة في ظل رغبة الفريقين في المنافسة بقوة على اللقب.

وقرر الجهاز الفني دخول الفريق في معسكر مغلق غدًا، بهدف زيادة التركيز والاستعداد بأفضل شكل ممكن للمباراة المرتقبة، وسيشهد المعسكر تدريبات مكثفة على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع دراسة نقاط القوة والضعف في فريق سيراميكا.

وتعد مباراة الجمعة فى ربع نهائى كأس مصر هى المواجهة الثامنة بين سيراميكا والجونة، حيث نجح سيراميكا فى تحقيق الفوز فى مباراتين، كما فاز الجونة فى مواجهتين، وحسم التعادل 3 لقاءات بينهما، وستكون مباراة الجمعة مرجحة لكفة أحد الفريقين على الآخر، وسجل لاعبو سيراميكا 9 أهداف فى السبع لقاءات الماضية، فيما سجل أبناء الجونة 10 أهداف.

ويسعى فريق سيراميكا لكسر عقدة علاء عبد العال خلال هذه المواجهة، حيث فشل سيراميكا فى تحقيق أى فوز على فريق يقوده علاء عبد العال فى 7 مواجهات سابقة، حيث تعادل فى 4 مباريات وخسر أمامه فى 3 مواجهات.

ويستعين سيراميكا فى هذه المواجهة بمدربه الجديد على ماهر الذى استطاع أن يهزم علاء عبد العال فى 6 مواجهات سابقة خلال 11 لقاء جمع بينهما وخسر 3 لقاءات وتعادلا فى 5 مباريات.