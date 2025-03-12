شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يذاكر الزمالك.. ويحفز لاعبي سموحة لعبور ربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المدير الفني لنادي سموحة، أحمد سامي، تحضيراته القوية لمواجهة الزمالك في كأس مصر، حيث بدأ دراسة أسلوب لعب الفريق الأبيض من خلال متابعته لمباراته الأخيرة أمام مودرن سبورت في كأس مصر .

وقرر أحمد سامي إغلاق صفحة مباراة فريقه الأخيرة أمام مودرن سبورت بالدوري، والتي أُقيمت مساء أمس، للتركيز بشكل كامل على مواجهة ربع نهائي الكأس، معتبرًا أن التأهل إلى المربع الذهبي سيكون دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره هذا الموسم.

كما حرص المدير الفني على عقد جلسات تحفيزية مع لاعبيه، طالبهم خلالها ببذل أقصى جهد في التدريبات المقبلة والاستعداد الذهني والبدني بقوة، مؤكدًا أن مواجهة الزمالك تتطلب تركيزًا شديدًا وروحًا قتالية لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، يوم 28 مارس الجارى موعدا لمباراتى قبل نهائى كأس مصر موسم 2024 - 2025.