شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود إلى فندق الإقامة بعد خوض مرانه فى فرع مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

عاد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي إلى فندق إقامته بالتجمع الخامس عقب الانتهاء من المران الذي خاضه على ملعب النادي بمدينة نصر مساء أمس الثلاثاء.

وتلقى الجهاز الفني للأهلي تعليمات من مجلس الإدارة بالعودة إلى فندق الإقامة في التجمع الخامس، انتظاراً لما ستسفر عليه الساعات المقبلة من تداعيات لقرار الأهلي بعدم خوض مباراة الزمالك.

وكان محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي والزمالك قد أطلق صافرة نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة فقط بسبب عدم حضور الأهلي الذي تمسك بقراره الذي اتخذه ظهر أمس بعدم خوض المباراة بطاقم تحكيم مصري.