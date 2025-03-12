شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نرفض إعادة لقاء القمة.. وكنا نُفضّل إسناد المباراة لحكام أجانب ولكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على أزمة مباراة القمة أمام الغريم التقلدي الأهلي، والتي كان من المقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساءً أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ولم يحضر لاعبو الأحمر إلى ملعب المباراة.

وقال أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك أحق بنقاط المباراة الثلاث أمام الأهلي وفقًا للائحة، وذهبنا إلى ملعب المباراة في الموعد المحدد لها من رابطة الأندية المحترفة، ونرفض إعادة اللقاء بأي حال من الأحوال استنادًا لما تنص عليه لائحة لجنة المسابقات"، وأضاف: "الزمالك لم يتلق أي خطابًا رسميًا بعد إطلاق الحكم محمود بسيوني صافرة نهاية المباراة عقب عدم حضور لاعبي الأهلي والجهاز الفني إلى ملعب المباراة".

وتابع المتحدث الرسمي لنادي الزمالك: "اعتدنا على إقامة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بحكام أجانب، وبالتأكيد كنا نُفضِل إقامة لقاء اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، ولكننا التزمنا بقرار اتحاد الكرة بإسناد المباراة لطاقم مصري بقيادة محمود بسيوني، وبناءً على ذلك توجهنا إلى ملعب المباراة، وأجرى اللاعبون عمليات الإحماء بشكل طبيعي استعدادًا للمباراة".

وأضاف: "من حق الزمالك الحصول على نقاط المباراة الثلاث بعد إطلاق الحكم محمود بسيوني صافرته بإنهاء اللقاء، وفقًا للائحة المسابقات التي تنص على اعتبار الأبيض فائزًا بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى من الأحمر بنهاية الموسم كما حدث مع الزمالك من قبل".