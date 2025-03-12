شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تتجاهل احتساب مباراة القمة بجدول ترتيب المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهل الموقع الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة أو نتيجة مباراة الاهلى والزمالك التي كان مقررا لها أمس الثلاثاء بجدول ترتيب المسابقة، حيث لم يحتسب اللقاء حتى الآن.

وكان الحكم محمود بسيونى أعلن انتهاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي رقم 130 بعد مرور 15 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.

وتنص لائحة رابطة الأندية المصرية للموسم الجاري 2024 – 2025 على: إذا اعتبر فريق منسحبا من المباراة واستكمال المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا للائحة المخالفات و العقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / 0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين، ولإدارة المسابقات الحق فى الاستعانة فيما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرر وفقا للائحة، ويتحمل النادى الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة قبل الانسحاب بنائه على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.