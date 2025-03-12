شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى نايل.. إمام عاشور ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد إمام عاشور لاعب فريق الأهلى بتصدر جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 9 أهداف، عقب إقامة 4 مباريات، أمس الثلاثاء، حيث استضاف فريق الزمالك نظيره الأهلى، والتقى الجونة مع فريق الاتحاد السكندرى، وواجه بتروجت فريق حرس الحدود، وفى الختام مواجهة مودرن سبورت مع سموحة.

محمود بسيونى يعلن انتهاء القمة 130 بعد عدم حضور الأهلى.. صور

أعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الجونة يهزم الاتحاد السكندري بثنائية فى دورى نايل

حقق فريق الجونة فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى نايل، موسم 2024-2025 ، والتي أقيمت باستاد خالد بشارة. سجل هدفي الجونة على الزهدي ومحمد عماد في الشوط الثاني من المباراة.

مودرن سبورت يستعيد نغمة الانتصارات أمام سموحة بدورى نايل

حقق فريق مودرن سبورت الفوز على نظيره سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من عمر الدور النهائي لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

بتروجت يهزم حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بدورى نايل

فاز بتروجت على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على الدورى التي أقيمت باستاد المكس.

جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى نايل



