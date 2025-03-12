شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات الجولة الـ24 الثلاثاء 11/3/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الـ24 بدورى المحترفين التي أقيمت أمس الثلاثاء عن فوز وى خارج ملعبه على السويس بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة ويصعد للمركز الثانى بجدول الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

كما نجح السكة الحديد بقيادة أيمن المزين في تحقيق فوز غالى وثمين على طنطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أبناء السيد البدوى عند 20 نقطة في المركز السابع عشر، كما فاز القناة خارج ملعبه على المنصورة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع.

في الوقت نفسه نجح راية في تحقيق الفوز على الترسانة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 35 نقطة في المركز الثامن، وفاز سبورتنج على ديروط بهدف مقابل لا شىء.