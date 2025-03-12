شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحرر محضر إثبات حالة لحفظ حقوق النادى وجماهيره بعد انسحاب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفريق القانوني بنادي الزمالك بتحرير محضر إثبات حالة حول قيام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتوجه لاستاد القاهرة، لخوض اللقاء الذي كان مقررا اليوم وفقا للموعد المحدد من رابطة الأندية واتحاد الكرة. وحرر النادي المحضر رقم 997 لسنة 2025 إداري ثاني مدينة نصر.

وأثبت النادي خلال المحضر أن فريق الزمالك حضر إلى ملعب المباراة باستاد القاهرة في الموعد المحدد، ونزل لأرض الملعب وكذلك طاقم التحكيم، إلا أن الفريق المنافس فى المباراة لم يحضر حتى مرور الوقت المحدد وفقا للمادة 17 من لائحة المسابقات. وبالتالى يعتبر فريق نادى الزمالك فائزاً بالمباراة ويحصل على 3 نقاط تضاف إلى رصيده.