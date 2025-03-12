شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف رجل مباراة مودرن سبورت وسموحة بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اللاعب أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن سبورت على جائزة رجل المباراة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري نايل.

وحقق فريق مودرن سبورت الفوز على نظيره سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من عمر الدور النهائي لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز الأهداف لفريق مودرن سبورت كل من الكاميرونى أرنولد إيبا في الدقيقة 61، بينما عزز محمد مسعد بالهدف الثانى في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق مودرن سبورت للنقطة 12 في المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 20 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية من عمر المسابقة.