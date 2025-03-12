شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن قائمة مواجهة المصرى البورسعيدى فى مرحلة حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة المصري في إطار مباريات الدوري الممتاز، ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وفرض الجهاز الفني لفريق بيراميدز حالة من التركيز على تدريبات الفريق في ظل الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى، الذى يضم وسط صفوفه عناصر قوية، وستكون تلك المباراة في غاية الصعوبة، خاصة أن الفريق البورسعيدى ودع بطولة كأس مصر بعد الخسارة من البنك الأهلى بنتيجة 3 – 1، ما سيجعل اللاعبين فى غاية التركيز من أجل تحقيق الفوز وتعويض تلك الخسارة وارضاء جماهير بورسعيد.

في الوقت ذاته، حذر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اللاعبين من تكرار سيناريو الدور الأول، حيث خسر بيراميدز 3 نقاط في صراع الدورى بعد الهزيمة من المصرى بهدف دون رد، سجله محمد الشامى في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، وهى المباراة الوحيدة التي خسرها الفريق السماوى طوال 17 مباراة خاضها بيراميدز في الدور الأول من المسابقة.

وطالب المدير الفني لبيراميدز للاعبيه بالعمل على حسم اللقاء مبكرًا وعدم التراخى أو التهاون في أي فرصة تتاح لهم طوال شوطى المباراة، خاصة أن تلك المرحلة هي مرحلة حسم الدورى، ولا يوجد مجال لفقدان أي نقاط من أجل مواصلة الصراع على لقب الدورى لهذا العام.