الامارات | عبدالعزيز النعيمي يتوج الفائزين بسباق الدراجات في "عجمان الحكومية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الفائزين في سباق الدراجات الهوائية ضد الساعة لمسافة 6 كيلومترات، الذي أقيم أمس الإثنين في مضمار الصفيا للدراجات الهوائية، ضمن النسخة الخامسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وفاز عبد الله جاسم بلقب الفردي العام للرجال، وجاء راشد البلوشي في المركز الثاني، يليه السيد أبو لواش في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات، حصلت اكفيل جيدرايتي على المركز الأول، وتبعتها مادي بلاك في المركز الثاني، ثم مارين بابينيا في المركز الثالث.

وفي منافسات الدوائر الحكومية، توج عبد العزيز صالح بالمركز الأول، وجاء خالد بانشي ثانياً، وأحمد النقبي ثالثاً.

أما في فئة المواطنين، ففاز محمد المطيوعي بالمركز الأول، يليه جابر المنصوري في المركز الثاني، وهلال الحربي في المركز الثالث.

وعلى مستوى المواطنات، نالت صفية الصايغ المركز الأول، وجاءت غاية المحرزي في المركز الثاني، ثم مروة سلمان في المركز الثالث.

وفي فئة أصحاب الهمم، توج أحمد البدواوي بالمركز الأول، وحل عبد الله البلوشي ثانياً، وسالم الجنيبي ثالثاً. وفي منافسات الفرق، فاز فريق ديفيشنال تيم بالمركز الأول، يليه اندورانس تيم في المركز الثاني، وفريق ربدان سايكلنج تيم في المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات كرة القدم، اختتمت مباريات الدور الأول في ملعب مركز كواترو الرياضي، حيث تأهلت 8 فرق إلى الدور ربع النهائي الذي ستقام مبارياته يومي الخميس والجمعة.

وانضم فريق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان إلى ركب المتأهلين كثاني أفضل فريق ثالث بعد فوزه على جامعة عجمان بنتيجة 3-1.

وتمكن فريق هيئة النقل، حامل اللقب، من تصدر المجموعة الأولى بعد فوزه على دائرة الميناء والجمارك بنتيجة 5-2، ليصل رصيده إلى 7 نقاط، بينما تراجع الجمارك إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وفي المباراة الثالثة، تغلب فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على فريق دائرة المالية بنتيجة 7-2، إلا أن هذا الفوز لم يكن كافياً للتأهل إلى الدور القادم.