الامارات | خسر أمام القادسية الكويتي بركلات الترجيح.. النصر يغادر دوري أبطال الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع فريق النصر دوري أبطال الخليج من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام القادسية الكويتي بركلات الترجيح 4- 3.

وكان الوقت الأصلي من مباراة الإياب التي أقيمت اليوم الثلاثاء في الكويت قد انتهى بفوز النصر 2-1، فيما كان فريق القادسية قاد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في دبي بهدف من دون رد.



وينتظر القادسية في المباراة النهائية الفائز من مباراة الاتفاق السعودي ودهوك العراقي.

تقدم النصر في الشوط الأول بهدف عن طريق البرازيلي ماتيوس أوليفيرا في الدقيقة 16 أحرزها من كرة رأسية رائعة متابعة لعرضية اللاعب عثمان بوسعيد، الذي استغل خطأ دفاعي وحول كرة عرضية وجدت القادم من الخلف أوليفيرا الذي لعبها برأسه رائعة في المرمى معلنا عن الهدف الأول للعميد.

وحاول القادسية العودة إلى المباراة ونظم أكثر من هجمة خطرة ولكن دفاع النصر قدم واحدا من أفضل مبارياته في الشوط الأول ليغلق كافة الجبهات أمام الفريق الكويتي، ومن خلفهم الحارس أحمد شامبيه، الذي تصدى لأكثر من تسديدة للاعبي القادسية.

الشوط الثاني وعلى عكس مجريات المباراة حاول القادسية امتلاك الكرة ومنتصف الملعب، لكن النصر نجح في اللعب على الهجمات المرتدة، ومن أحداها وصلت الكرة إلى موسى ندياي من الجانب الأيسر ولعبها كرة عرضية وجدت القادم من الخلف سمير ميميسيفيتش، الذي خطف الكرة وسدد في المرمى معلنا عن الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 56، لتصبح النتيجة 2-0.

وتحولت المباراة بعد ذلك إلى ضغط هجومي كبير من فريق القادسية الكويتي الذي وصل إلى منطقة جزاء النصر في أكثر من مناسبة، لكن الحارس أحمد شامبيه تصدى لأكثر من تسديدة من لاعبي القادسية، ولكن البديل بدر المطوع نجح في تسجيل هدف رائع من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 77 سكنت شباك أحمد شامبيه معلنا عن هدف القادسية الأول لتصبح النتيجة 2-1، لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي عقب تعادل الفريقان في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2.

الشوط الإضافي الأول لم يشهد أي جديد مع اعتماد الفريقان على التمرير والحرص وعدم الاندفاع لينتهي بنفس النتيجة دون أي هجمات خطرة، وفي الشوط لأضافي الثاني كان النصر الأكثر سيطرة وخطورة على مجريات المباراة لكنه لم ينجح في الوصول إلى المرمى الكويتي رغم الاستحواذ الكبير على الكرة، لينتهي الوقت الإضافي بنفس النتيجة وهي تقدم النصر بنتيجة 2-1، وهي النتيجة التي اتجهت بالفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وابتسمت ركلات الجزاء الترجيحية إلى فريق القادسية الكويتي الذي فاز بنتيجة 4-3.