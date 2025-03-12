شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز والمصري وقابيل للمحلة و زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة بيراميدز والمصري إلى الحكم محمود ناجي في اللقاء المقرر له التاسعة مساء الأربعاء في المرحلة النهائية للجولة الأولى للدروي، يعاونه هاني خيري و محمد التابعي و محمد محمود لطفي ومحمد الصباحي حكم فيديو و محمد نهاد مساعد حكم فيديو.

بينما يدير محمد عباس مباراة المحلة و زد ويعاونه أحمد صلاح و صبحي العمراوي وأحمد بكر وحسام عزب حكم فيديو وأحمد جابر مساعد حكم فيديو.

ويدير محمد يوسف مباراة فاركو و البنك الأهلي يعاونه أحمد رشدي وعمرو عايد وسيد نافع ومحمود دسوقي حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

وأعلن الجهاز الطبي لنادي غزل المحلة بقيادة الدكتور خالد الجميزي نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعب الفريق يوسف حسن بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس بالقدم اليسرى أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة فاركو السبت الماضي.

وخضع اللاعب للعملية تحت إشراف فريق طبي متخصص بأحد المستشفيات بالقاهرة، وأكد الأطباء أن الجراحة تمت بنجاح، على أن يبدأ اللاعب برنامج التأهيل قريباً.