شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بتروجت على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على الدورى التي أقيمت باستاد المكس.

تقدم بتروجت بهدفين بالشوط الأول عن طريق رشاد المتولى من ركلة جزاء في الدقيقة 26، وأضاف خالد أبو زيادة الهدف الثانى في الدقيقة 26 من الشوط الأول ، وفى الشوط الثانى أحرز محمود ممدوح هدف حرس الحدود في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع بتروجت رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز التاسع.