شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم الاتحاد السكندري بثنائية فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الجونة فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى نايل، موسم 2024-2025 ، والتي أقيمت باستاد خالد بشارة. سجل هدفي الجونة على الزهدي ومحمد عماد في الشوط الثاني من المباراة.

وضم تشكيل الجونة في حراسة المرمى: محمد علاء والدفاع أحمد شوشة، أحمد العش، ،أحمد رضا، أليو جاتا، وفي الوسط: نور السيد، أحمد مجدي، بلال السيد، و الهجوم: على الزاهدي، فافور أكيم، النحاس.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري مكون من في حراسة المرمي: سليمان خط الدفاع:أحمد الشيمي – محمد المغربي – مصطفي إبراهيم – مؤمن شريف، خط الوسط:- كريم الديب – مورو ساليفو – عمر الوحش – سمير فكري، خط الهجوم:إسلام سمير – فادي فريد.

واستعاد الاتحاد السكندرى جهود الثنائى محمود علاء ومروان داوود بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً وانتظم اللاعبان في التدريبات.

وتعادل الجونة فى آخر ظهور بالدورى سلبيا، مقابل هزيمة الاتحاد أمام سموحة بهدف دون رد في ديربى سكندرى.

وتضم مجموعة الهروب من الهبوط كلا من: زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.