شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يستعيد نغمة الانتصارات أمام سموحة بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مودرن سبورت الفوز على نظيره سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من عمر الدور النهائي لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز الأهداف لفريق مودرن سبورت كل من الكاميرونى أرنولد إيبا في الدقيقة 61، بينما عزز محمد مسعد بالهدف الثانى في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق مودرن سبورت للنقطة 12 في المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 20 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية من عمر المسابقة.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبدالحق بن شيخة المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى.. محمود جنش.

خط الدفاع.. علي فوزي، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق.

خط الوسط.. أحمد يوسف، معتز زدام، غنام محمد، علي زعزع، أحمد كباكا.

الهجوم.. أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من:

حراسة المرمى.. الهانى سليمان.

خط الدفاع.. هشام حافظ ، بركات حجاج ، ميدو مصطفى ، محمد سعيد.

خط الوسط.. أبوبكر ليادى ، عمرو السيسى ، محمد كناريا.

الهجوم.. صامويل أمادى ، مصطفى البدرى ، عبدالكبير الوادى.