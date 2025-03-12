7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11-3-2025 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الزمالك يرد على انسحاب الأهلى: ثلاث نقاط تضاف فى رصيدنا، ومحمود بسيونى يعلن انتهاء القمة 130 بعد عدم حضور الأهلى، والأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة، وهاني أبو ريدة رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا.

الزمالك يرد على انسحاب الأهلى: ثلاث نقاط تضاف فى رصيدنا

أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، حصد 3 نقاط بعد اعتباره فائزًا على الأهلى بنتيجة 3 - 0، لعدم حضور المارد الأحمر ملعب المباراة، التى انطلقت صافرتها فى التاسعة والنصف

محمود بسيونى يعلن انتهاء القمة 130 بعد عدم حضور الأهلى.. صور

أعلن الحكم محمود بسيونى إلغاء مباراة القمة رقم 130 بين الزمالك والأهلى، التى كان مقرر إنطلاقها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي

الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة القمة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة التي كان مُقرراً لها مساء اليوم ،الثلاثاء،

هاني أبو ريدة رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا

انتخب اليوم اتحاد شمال أفريقيا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيسا له.

بعد وصول الفريق الي فرع مدينة نصر.. تعرف علي العقوبات المنتظرة على الأهلى

وصلت منذ قليل ، حافلة فريق الأهلي إلى فرع النادي بمدينة نصر، لخوض مران للفريق بعد استمرار قرار النادي بعدم خوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة في الدوري.

الزمالك يصدر بيانًا جديدًا: نؤكد الالتزام بالثوابت والقيم والترفع عن المهاترات

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، بيانًا جديدًا بشأن أحداث مباراة القمة رقم 130 أمام الأهلى، المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة

اتحاد الكرة يناقش مصير حلمى طولان بعد تصريحاته ضد حسام حسن

يناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة، مصير حلمى طولان عضو اللجنة الفنية بالاتحاد بعد تصريحاته ضد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر سواء بالاعتذار عنها أو برحيله من اللجنة.