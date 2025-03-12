شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب الأهلي "قبلة الحياة" للزمالك ويعيده للمنافسة على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد انسحاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، من مواجهة الزمالك في القمة رقم 130، واعتبار الفارس الأبيض فائزًا بنتيجة 3 – 0 وفقًا لنص اللائحة، قبلة الحياة للزمالك، بعد أن كان ابتعد نسبيًا عن المنافسة على لقب الدورى.

انسحاب الأهلى من القمة التي كان مقرر لها في التاسعة مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى من مسابقة الدورى، أعاد للزمالك الأمل في المنافسة مع بيراميدز على لقب الدورى.

حيث أن اعتبار الزمالك فائزًا وحصده 3 نقاط، ليرفع رصيده للنقطة 35 في المركز الثالث، مع تجمد رصيد الأهلى عند النقطة 39، وينتظر خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم ليصبح رصيده 36 نقطة، مع احتلال بيراميدز المركز الأول برصيد 42 نقطة، ليعود أبناء ميت عقبة للمنافسة على لقب الدورى في ظل تقارب النقاط وإمكانية العودة للمنافسة على الصدارة.

كما أن حصد الزمالك 3 نقاط بعد انسحاب الأهلى، جعله ينافس من جديد على العودة للمشاركة في بطولة دورى أبطال أفريقيا التي غاب عنها لمدة 3 مواسم، ليصبح قرار الانسحاب مليئ بالفوائد للفارس الأبيض.