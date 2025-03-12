شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة مع إنفانتينو و موتسيبي في حفل عشاء كاف بالمتحف المصري والان مع تفاصيل الخبر

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يرحب بالسيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" خلال حفل عشاء الكاف بالمتحف المصري الكبير بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف على هامش الجمعية العمومية غير العادية للكاف غدا الأربعاء.

وتُعقد الجمعية العمومية غير العادية للكاف، غدا الأربعاء ، وتتضمن إجراء الانتخابات على رئاسة الاتحاد الأفريقي وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي كاف في فيفا.

ومن المقرر أن تجتمع الاتحادات الأفريقية غداً في اجتماع غير عادي لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF إضافة إلى أعضاء مجلس الاتحاد الدولي FIFA عن قارة أفريقيا .

التقى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عددًا من أساطير كرة القدم الأفريقية في مركز المنتخبات الوطنية، وذلك قبل خوض المباراة الودية التي تُقام على هامش اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وشهد اللقاء حضور عدد من نجوم الكرة الأفريقية البارزين، من بينهم أحمد حسن "الصقر"، قائد منتخب مصر السابق وأحد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية عالميًا، بالإضافة إلى عصام الحضري، الحارس الأسطوري للكرة المصرية وأفريقيا، إلى جانب عدد من الأسماء اللامعة في تاريخ القارة السمراء.