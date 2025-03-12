شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته غدًا بعد الحصول على نقاط القمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء على ملعب النادي، دون الحصول على راحة استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الـ16 للبطولة.

وكانت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، أعلنت حصد 3 نقاط بعد اعتباره فائزًا على الأهلى بنتيجة 3 - 0، لعدم حضور المارد الأحمر ملعب المباراة، التى انطلقت صافرتها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.

وانتظر الزمالك وصول فريق الأهلى ملعب المباراة، بعدما توجهت حافلة الفريق إلى فرع النادى بمدينة نصر، اعتراضًا على إقامة اللقاء بـ طاقم حكام مصرى، ويهدد بالانسحاب من مسابقة الدورى.