شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتقدم على حرس الحدود بهدفين نظيفين بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بتروجت في التقدم على حرس الحدود بهدفين نظيفين بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد المكس ضمن فاعليات الجولة الأولى من الدور الثانى لمجموعة الصعود بدورى نايل .

أحرز هدفى بتروجت رشاد المتولى في الدقيقة 26 من ضربة جزاء ، وأضاف خالد أبو زيادة الهدف الثانى في الدقيقة 29 .

جاءت أحداث الشوط الأول مفتوحة من كلا الفريقين بسبب هدوء الأعصاب التي يخوض بها الفريقين المباراة بعد ابتعادهما عن صراع الهبوط مبكرا وباتوا يخوضون المباريات لتحسين المراكز فقط .

جاء تشكيل حرس الحدود كما يلي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

الدفاع: فوزي الحناوي - محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - محمد سامي.

الوسط: محمد مصطفى - إيزي إيميكا - محمد مجلي - رأفت خليل.

الهجوم: عمرو جمال - محمد ممدوح