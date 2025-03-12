شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتقدم على حرس الحدود بهدفين نظيفين بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح بتروجت في التقدم على حرس الحدود بهدفين نظيفين بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد المكس ضمن فاعليات الجولة الأولى من الدور الثانى لمجموعة الصعود بدورى نايل .
أحرز هدفى بتروجت رشاد المتولى في الدقيقة 26 من ضربة جزاء ، وأضاف خالد أبو زيادة الهدف الثانى في الدقيقة 29 .
جاءت أحداث الشوط الأول مفتوحة من كلا الفريقين بسبب هدوء الأعصاب التي يخوض بها الفريقين المباراة بعد ابتعادهما عن صراع الهبوط مبكرا وباتوا يخوضون المباريات لتحسين المراكز فقط .
جاء تشكيل حرس الحدود كما يلي:
حراسة المرمى: محمد سيحا.
الدفاع: فوزي الحناوي - محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - محمد سامي.
الوسط: محمد مصطفى - إيزي إيميكا - محمد مجلي - رأفت خليل.
الهجوم: عمرو جمال - محمد ممدوح
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