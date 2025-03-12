شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين مودرن سبورت وسموحة فى الشوط الأول بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى مودرن سبورت وسموحة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر الدور النهائي لبطولة الدورى المصرى الممتاز"دورى نايل".

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبدالحق بن شيخة المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى..محمود جنش.

خط الدفاع..علي فوزي، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق.

خط الوسط..أحمد يوسف، معتز زدام، غنام محمد، علي زعزع، أحمد كباكا.

الهجوم..أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من :

حراسة المرمى..الهانى سليمان.

خط الدفاع..هشام حافظ ، بركات حجاج ، ميدو مصطفى ، محمد سعيد.

خط الوسط..أبوبكر ليادى ، عمرو السيسى ، محمد كناريا.

الهجوم..صامويل أمادى ، مصطفى البدرى ، عبدالكبير الوادى.



ويحتل مودرن سبورت المركز التاسع والأخير في مجموعة المنافسة على البقاء بالدوري، برصيد 9 نقاط فقط، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 9 أهداف وتلقت شباكهم 24.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين، وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 .