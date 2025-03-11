الامارات | الشارقة وشباب الأهلي.. «القمة - 2» مفتاح «آسيا - 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ شباب الأهلي الساعة 10 من مساء اليوم ضيفاً على استاد الشارقة، لمواجهة نظيره فريق الشارقة في مباراة الإياب ضمن ربع نهائي «دوري أبطال آسيا للأندية 2» لكرة القدم، إذ يسعى الفريقان إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، الأربعاء الماضي.

وهذه المباراة الثانية ضمن سلسلة من خمس مواجهات فرضت على الفريقين خلال شهر واحد في حالة نادرة عالمياً، في حين أن الفريقين كان قد التقيا أيضاً هذا الموسم في الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، وفاز شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ومباراة اليوم المكررة في غضون أسبوع، عبارة عن قمة إماراتية بصيغة آسيوية، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأيضاً تحدٍّ جديد بين مدربي الفريقين، الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، والبرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، من أجل خطف مفتاح الوصول إلى الدور نصف النهائي، والمنافسة على لقب البطولة.

وحشد الفريقان كامل نجومهما لهذه المباراة، إذ سيكون كايو لوكاس الذي نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه في مباراة الذهاب، الورقة الرابحة للشارقة إلى جانب بقية العناصر المؤثرة في الفريق.

ويتوقع أن يخوض الشارقة المباراة بكامل عناصره الأساسية التي خاضت المباراة السابقة، في حين لم تتحدد بعد إمكانية مشاركة اللاعب لوان بيريرا من عدمها، بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً.

وفي الجانب الآخر، فإن شباب الأهلي سيعتمد بدوره في المباراة على قوته الهجومية الضاربة بقيادة المهاجم الإيراني سردار آزمون، علماً بأن الفريق يعاني أيضاً بعض الغيابات المؤثرة، مثل المدافع سعيد سليمان لتعرضه بقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى، وكذلك لاعبه ريكيلمي هيرنانديز بداعي الإصابة في العضلة الخلفية.

ويتصدر شباب الأهلي حالياً ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يحل الشارقة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، علماً بأن شباب الأهلي خاض حتى الآن 17 مباراة في الدوري، ولم يتعرض لأي خسارة، إذ فاز في 15 مباراة، وتعادل في مباراتين، بينما خاض الشارقة 17 مباراة أيضاً، فاز 13 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في ثلاث.

ووصل فريقا الشارقة وشباب الأهلي إلى هذه المرحلة من البطولة الآسيوية، عقب نجاح الشارقة في تخطي عقبة فريق الحسين إربد الأردني في دور الـ16، وبدوره تمكن شباب الأهلي من إقصاء الوحدات الأردني في الدور ذاته.

وسيلتقي الفريقان مجدداً يومَي 18 و23 الجاري في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيلتقيان أيضاً في 28 من الشهر ذاته ضمن الجولة 19 لدوري المحترفين.