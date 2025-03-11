شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة التي كان مُقرراً لها مساء اليوم ،الثلاثاء، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة، لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.

وأعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.