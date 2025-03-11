شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على انسحاب الأهلى: ثلاث نقاط تضاف فى رصيدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، حصد 3 نقاط بعد اعتباره فائزًا على الأهلى بنتيجة 3 - 0، لعدم حضور المارد الأحمر ملعب المباراة، التى انطلقت صافرتها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.



الزمالك

وانتظر الزمالك وصول فريق الأهلى ملعب المباراة، بعدما توجهت حافلة الفريق إلى فرع النادى بمدينة نصر، اعتراضًا على إقامة اللقاء بـ طاقم حكام مصرى، ويهدد بالانسحاب من مسابقة الدورى.