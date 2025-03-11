شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ انسحابات الأهلى من لقاءات القمة والان مع تفاصيل الخبر

تمسك النادى الأهلي بموقفه بعدم لعب مباراة القمة أمام الزمالك اليوم الثلاثاء، ولم يحضر إلى ملعب ستاد القاهرة ، ليعلن الحكم محمود بسيونى انسحابه من اللقاء ، واعتبارا منهزما 3-0 وفقا للائحة .

وأصدر الاهلي بيان رسمي، يهدد فيه بالانسحاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من بطولة دوري NILE، وذلك في حال عدم الموافقة على طلبات مجلس إدارة القلعة الحمراء بتأجيل مباراة القمة وعدم إقامتها في موعدها اليوم لحين التعاقد مع طاقم حكام أجانب لإدارة اللقاء.

ويعد انسحاب النادي الأهلي اليوم هو الرابع فى تاريخ لقاءات القمة، بعدما سبق وانسحب 3 مرات من قبل وعدم خوض لقاء القمة في بطولة الدوري المصري.

وجاءت حالات انسحاب كالتالي:

الأولى .. موسم 1941، وكانت من الجولة الأخيرة للمسابقة بعد تأكد نادي الزمالك تتويجه بالبطولة.

الواقعة الثانية التي انسحب فيها الأهلي من مسابقة الدوري كانت في موسم 1966، وذلك في الدقيقة 20 من عمر المباراة التي أقيمت أمام الزمالك، وذلك بسبب عدم احتساب هدف له.

الثالثة كانت موسم 1972، بعدما انسحب الأهلي اعتراضًا على قرارات طاقم التحكيم بعد طرد ثنائي الفريق الأحمر ،عادل هيكل ومحمد الصقر.