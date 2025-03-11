شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى يعلن انتهاء القمة 130 بعد عدم حضور الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.



انتهاء القمة 130 بعد عدم حضور الأهلى



بداية المباراة



بيسيرو

وانتظر الزمالك وصول فريق الأهلى ملعب المباراة، بعدما توجهت حافلة الفريق إلى فرع النادى بمدينة نصر، اعتراضًا على إقامة اللقاء بطاقم حكام مصرى، ويهدد بالانسحاب من مسابقة الدورى.



جمهور الزمال فى ملعب المباراة



جمهور الزمالك



دونجا وعمر جابر وسيف الجزيرى



سيف الجزيرى



شيكابالا وتحية الجمهور



شيكابالا ولاعب الزمالك من أرض الملعب



شيكابالا



فريق الزمالك يللتقط الصورة التذكارية



فريق الزمالك



لاعبى الزمالك فى أرض الملعب



لاعبى الزمالك والتقاط الصورة التذكارية مع طاقم التحكيم