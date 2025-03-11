شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : ليس لى أى علاقة برابطة الأندية من عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق ارتباطه برابطة الأندية المصرية من قريب أو بعيد منذ ما يقرب من عام ونصف ، مؤكدا استيائه الشديد من تعلق اسمه في بعض القرارات رغم عدم علمه بها إطلاقا .

وأضاف متعب خلال وجوده فى الاستديو التحليلى لمباراة القمة بين الزمالك والاهلى، أنه خرج من جروب الواتس أب المتواجد عليه أعضاء الرابطة جميعا لرفع الحرج عن الجميع ، وأنه يسمع قرارات الرابطة مثله مثل أي شخص داخل اول خارج المنظومة الرياضية .

يذكر أن تشكيل رابطة الأندية المصرية في ثوبه الجديد كان يضم في بدايته عماد متعب ، قبل أن يتم اختلاف في وجهات النظر بين عدد من الأعضاء ، ليتم انسحاب عماد متعب في هدوء .