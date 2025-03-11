شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الأهلي : نُرحب بتأجيل القمة 24 ساعة وإقامتها بطاقم تحكيم سعودي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالثلاثاء، 11 مارس 2025 09:24 م
قال مصدر في الأهلي أن النادي ليس لديه مانع من تأجيل مباراة الزمالك 24 ساعة وإقامتها بطاقم تحكيم سعودي حسبما أعلنت وزارة الرياضة منذ قليل ، وتابع المصدر تأكيداته بأن الأهلي رحّب بإقامة المباراة بطاقم تحكيم سعودي وتأجيلها لتُقام غداً ، الأربعاء، بدلاً من اليوم.
كان الأهلي قد أصدر بياناً ظهر اليوم ،الثلاثاء، أكد خلاله رفض خوض مباراة الزمالك الليلة إلا بطاقم تحكيم أجنبي.
وأكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تدخل اليوم بناء على اتصال من أطراف أزمة مباراة القمة، المقرر لها اليوم بين الأهلي والزمالك، حيث تم التدخل فور الاتصال من مسئولى المباراة.
وأضاف الشاذلى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الدكتور أشرف صبحى تواصل مع الجانب السعودى والذى استجاب على الفور، ووفر طاقم تحكيم أجنبى، تحرك بالفعل من السعودية فى طريقه إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة، إلا أن الطاقم سيصل متأخرا.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الجانب السعودى يستحق الشكر على سرعة الاستجابة بتوفير طاقم حكام اجنبى، مضيفا أن طلب التدخل من أطراف الأزمة تم متأخرا، إلا أن الدكتور أشرف صبحى لم يتوان عن التحرك سريعا لإيجاد حل للأزمة.
وتوجهت حافلة فريق الأهلي إلى فرع النادي بمدينة نصر، لخوض مران للفريق بعد استمرار قرار النادي بعدم خوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة في الدوري ، وبعدما غادرت حافلة الأهلي مقر إقامتها بأحد فنادق التجمع الخامس ذهبت تقارير إلى أن الأهلي سيتجه إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة، فوجئ الجميع بالحافلة تتجه إلى فرع النادي بمدينة نصر لخوض مران ليؤكد النادي عدم خوض اللقاء وتمسكه بقراره.
وأرسل الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:
* التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.
* مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.
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