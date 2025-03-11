شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الأهلي : نُرحب بتأجيل القمة 24 ساعة وإقامتها بطاقم تحكيم سعودي والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر في الأهلي أن النادي ليس لديه مانع من تأجيل مباراة الزمالك 24 ساعة وإقامتها بطاقم تحكيم سعودي حسبما أعلنت وزارة الرياضة منذ قليل ، وتابع المصدر تأكيداته بأن الأهلي رحّب بإقامة المباراة بطاقم تحكيم سعودي وتأجيلها لتُقام غداً ، الأربعاء، بدلاً من اليوم.

كان الأهلي قد أصدر بياناً ظهر اليوم ،الثلاثاء، أكد خلاله رفض خوض مباراة الزمالك الليلة إلا بطاقم تحكيم أجنبي.

وأكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تدخل اليوم بناء على اتصال من أطراف أزمة مباراة القمة، المقرر لها اليوم بين الأهلي والزمالك، حيث تم التدخل فور الاتصال من مسئولى المباراة.

وأضاف الشاذلى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الدكتور أشرف صبحى تواصل مع الجانب السعودى والذى استجاب على الفور، ووفر طاقم تحكيم أجنبى، تحرك بالفعل من السعودية فى طريقه إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة، إلا أن الطاقم سيصل متأخرا.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الجانب السعودى يستحق الشكر على سرعة الاستجابة بتوفير طاقم حكام اجنبى، مضيفا أن طلب التدخل من أطراف الأزمة تم متأخرا، إلا أن الدكتور أشرف صبحى لم يتوان عن التحرك سريعا لإيجاد حل للأزمة.