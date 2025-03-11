شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

انتخب اليوم اتحاد شمال أفريقيا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيسا له.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا الذي عقد اليوم بالقاهرة بالتوازي مع اجتماعات اتحادات مناطق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



ومن المقرر أن تجتمع الاتحادات الأفريقية غداً في اجتماع غير عادي لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF إضافة إلى أعضاء مجلس الاتحاد الدولي FIFA عن قارة أفريقيا .

التقى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عددًا من أساطير كرة القدم الأفريقية في مركز المنتخبات الوطنية، وذلك قبل خوض المباراة الودية التي تُقام على هامش اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وشهد اللقاء حضور عدد من نجوم الكرة الأفريقية البارزين، من بينهم أحمد حسن "الصقر"، قائد منتخب مصر السابق وأحد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية عالميًا، بالإضافة إلى عصام الحضري، الحارس الأسطوري للكرة المصرية وأفريقيا، إلى جانب عدد من الأسماء اللامعة في تاريخ القارة السمراء.