شكرا لقرائتكم خبر عن "مهما تعددت الخطط .. قادرون على تحطيمها "رسالة جمهور الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

وضع جمهور الزمالك المتواجد حاليا بمدرجات ستاد القاهرة الدولى رسالة الى اللاعبين كالتالى " مهما تعددت الخطط .. قادرون على تحطيمها" قبل إنطلاق مواجهتهم امام الاهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدير المباراة طاقم حكام مصري يضم محمود بسيوني حكمًا للساحة، يُعاونه سامي هلهل، وأحمد توفيق طلب، وحمادة القلاوي حكمًا رابعًا، وأحمد الغندور حكمًا لتقنية الفيديو ويُعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح ومحمد الشناوي.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



رسالة جمهور الزمالك (1)