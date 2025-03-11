شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: عايزين نلعب كورة وننهى ظاهرة الانسحابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استنكر محمد فضل نجم الأهلى السابق، قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالانسحاب من مواجهة الزمالك، فى القمة رقم 130، اعتراضًا على طاقم التحكيم المصرى المعين لإدارة اللقاء.

وقال فضل فى تصريحاته لقناة أون سبورت: "عايزين نلعب كورة وننهى ظاهرة الانسحابات، والأهلى كان الأجهز فنيًا، وبهذا القرار افاد الزمالك كثيرًا".

كانت لجنة الحكام قد أعلنت أمس (الإثنين) اختيار طاقم حكام مصري لإدارة اللقاء الهام يقود الدولي محمود بسيوني ومعه أحمد توفيق طلب وسامي هلهل كمساعدين والدولي حمادة القلاوي حكماً رابعاً وفي غرفة الفيديو الدولي أحمد الغندور ومعه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وأرسل الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

*التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

* مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.