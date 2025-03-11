شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: طاقم تحكيم أجنبى فى طريقه لمصر لإدارة مبارة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تدخل اليوم بناء على اتصال من أطراف أزمة مباراة القمة، المقرر لها اليوم بين الأهلي والزمالك، حيث تم التدخل فور الاتصال من مسئولى المباراة.

وأضاف الشاذلى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الدكتور أشرف صبحى تواصل مع الجانب السعودى والذى استجاب على الفور، ووفر طاقم تحكيم أجنبى، تحرك بالفعل من السعودية فى طريقه إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة، إلا أن الطاقم سيصل متأخرا.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الجانب السعودى يستحق الشكر على سرعة الاستجابة بتوفير طاقم حكام أجنبى، مضيفا أن طلب التدخل من أطراف الأزمة تم متأخرا، إلا أن الدكتور أشرف صبحى لم يتوان عن التحرك سريعا لإيجاد حل للأزمة.