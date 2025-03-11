شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى والزماللك تتوافد على استاد القاهرة رغم بيان الأحمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

توافدت جماهير الأهلى والزمالك على استاد القاهرة لحضور مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، فى الدورى رغم بيان الأهلى الذى صدر ظهر اليوم، وأكد فيه رفضه خوض المباراة بدون تحكيم أجنبي الأمر الذي يُثير الشكوك حول إقامة قمة الليلة المُرتقبة.

ونشرت صفحة ”الخليج 365” على فيس بوك فيديو لجماهير الأهلي والزمالك باستاد القاهرة.

على صعيد متصل عاد لاعبو الأهلي إلى معسكرهم المغلق المقام حالياً بأحد فنادق التجمع الخامس بعد دقائق من قرار إلغاء المعسكر وذلك تحسباً لإقامة مباراة الزمالك، ورغم أن الجهاز الفني كان قد قرر إلغاء المعسكر بعد بيان الأهلي بعدم خوض المباراة إلا بتحكيم أجنبي إلا أن الجهاز الفني عاد وقرر استكمال المعسكر بعدما تلقى مكالمة من رئيس النادي بعدم مُغادرة المعسكر تحسباً لاستجابة إتحاد الكرة لطلب الأهلي وإقامة اللقاء بتحكيم أجنبي.

وأرسل الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة اليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

* التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

* مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.