شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم مصري بقيادة الغندور يتوجه لتونس الليلة لإدارة مباراة الترجي والشبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه في ساعة متأخرة من مساء اليوم ، طاقم تحكيم مصري بقيادة أحمد الغندور لإدارة مباراة مباراة الترجى وشبيبة العمران ضمن منافسات الدوري الممتاز التونسى.

يضم طاقم التحكيم المصري كلا من أحمد الغندور "حكم ساحة"، ويوسف البساطي وشريف عبد الله "مساعدان" لادارة مباراة الترجى وشبيبة العمران ضمن منافسات الدوري الممتاز التونسى والمقرر لها مساء غد الأربعاء ، وذلك بناء على طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم من نظيره المصرى.

يذكر أن أحمد الغندور سوف يتواجد في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة كحكم فيديو ضمن طاقم التحكيم الذي يقوده محمود بسيوني.