شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات تنتظر الأهلى حال الانسحاب من الدوري.. غرامة وهبوط وتجميد موسمين والان مع تفاصيل الخبر

هدد النادي الأهلي عبر بيان رسمي بالانسحاب من بطولة الدوري حال عدم استجابة اتحاد الكرة لطلبه باستقدام حكاماً أجانب لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك، أو تأجيل المباراة لحين الاتفاق مع طاقم أجنبي.

وكان من المقرر إقامة مباراة القمة في التاسعة والنصف مساءً ضمن أولى جولات المنافسة على لقب بطولة الدوري، وذلك لحين استقدام حكاماً أجانب لإدارة اللقاء، كما هدد الأهلي في بيانه بالانسحاب من بطولة الدوري.

وتنص لائحة اتحاد الكرة في حالة الانسحاب من المرحلة النهائية بالدوري على الآتي:

إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة النهائية من المسابقة، يهبط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم، ويحرم من المشاركة في المسابقة لموسمين قادمين، ويدفع النادي غرامة قدرها 20 مليون جنيه.

يتحمل النادي المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.

يتم احتساب كافة النقاط والأهداف المسجلة والأهداف في مرماه في جميع مبارياته التي لعبها خلال المرحلة الأولى، وتلغى نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب التي لعبها خلال المرحلة النهائية وحتى الانسحاب.



اللائحة

وجاءت قرارات الأهلي كالتالي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

ـ مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.